مشادة في إنتر بين لوكاكو وبروزوفيتش

لوكاكو وعرض سلبي بدوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير عن وقوع مشادة بين لاعبي إنتر روميلو لوكاكو ومارسيلو بروزوفيتش عقب لقاء سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل إنتر مع ضيفه التشيكي مساء الثلاثاء بهدف لكل فريق، وكان الثنائي بروزوفيتش ولوكاكو من الأسوأ في الميدان بين اللاعبين.

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وبحسب "لاجازيتا"، قام لوكاكو بالحديث مع زملائه بعد المباراة وأبدى غضبه من المستوى والأداء، وقام بالإشارة أن أداء بعض اللاعبين كان دون المستوى.

وذكرت الصحيفة أن بروزوفيتش اعتبر أن هناك تلميحات في كلام لوكاكو عنه وقام بالرد بشكل غاضب، وحاول الاشتباك مع البلجيكي، ولكن زملائه منعوه.

وهاجمت الصحافة والإعلام عموماً مستوى لوكاكو في المباراتين الأخيرتين، خصوصاً وأن تم الكشف أنه يشارك وهو مصاب على مستوى الظهر.

ويلعب إنتر مساء السبت المقبل أمام جاره ميلان ضمن ديربي المدينة بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.