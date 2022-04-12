"مشاجرة بين 60 شخصًا" .. إلغاء ودية ألميريا ضد هارتس بسبب العنف!

مباراة ودية تحولت إلى صراع دامي!

أعلن نادي هارتس الإسكتلندي عن إلغاء المباراة الودية الخاصة به أمام ألميريا الإسباني والتي أقيمت ظهر اليوم الأحد للتحضير لعودة الدوريات من جديد.

جاء هذا في بيان أصدره النادي وتبعه تصريحات من المدير الفني روبي نيلسون الذي تحدث عما حدث في اللقاء وأسباب الإلغاء.

وقال نيلسون: "ارتكب لاعبه خطأ وفجأة جاء قلب الدفاع الخاص بهم ليشتبكا معه، فجأة كان هناك حوالي ٦٠ شخصًا في أرض الملعب يحاولون القتال مع بعضهم البعض".

وأضاف: "الأمور خرجت عن السيطرة تمامًا وأخشى أن لدينا بعض الإصابات، الحكم كان صغيرًا للغاية لا أعلم من أين جاءوا به، لكن لم يكن من الممكن أن تستمر المباراة".

"في النهاية كانت مباراة ودية، لكنهم لعبوها كأنها نهائي دوري أبطال أوروبا، أحدهم ركض لـ 40 ياردة فقط ليضرب لاعبًا لدينا، أشك في أننا سنلعب أمامهم وديًا من جديد".