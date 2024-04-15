مشاجرة بين الزملاء.. ركلة جزاء تعكر صفو سداسية تشيلسي!

ركلة جزاء تدب الخلاف في صفوف تشيلسي...

شهدت مباراة تشيلسي وإيفرتون، في ختام مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، لقطة غير متوقعة عندما تشاجر بعض من لاعبي البلوز، قبل تنفيذ ركلة جزاء.

وحقق تشيلسي، فوزًا كبيرًا على إيفرتون بستة اهداف دون رد، في ليلة تألق فيها كول بالمر نجم البلوز، بعد تسجيله أربعة أهداف، ليصل فريقه إلى النقطة 47 في المركز التاسع.

وفي الدقيقة 61 احتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي، وكان من المفترض أن يتقدم كول بالمر لتنفيذها، إذ هو المسدد الأول لتسديد ركلات الجزاء في فريقه، ولكن تشاجر معه الثنائي نوني مادويكي، ونيكولاس جاكسون لمحاول تسديد الكرة.

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والتقطت عدسات الكاميرات، لقطة الشجار بين اللاعبين على تنفيذ ركلة الجزاء، قبل أن يتقدم بالمر، لتسديد الكرة ويسجل الهدف الشخصي الرابع له في المباراة، والخامس لفريقه.

جدير بالذكر أن تشيلسي، يستعد لمواجهة مانشستر سيتي، يوم السبت القادم ضمن مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم سيلاقي بعدها آرسنال في ديربي لندن، يوم 23 أبريل في قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.