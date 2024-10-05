مشاجرة بين بيلينجهام ونجم فياريال بسبب إصابة كارباخال الصعبة!

بيلينجهام يتشاجر مع نجم فياريال...

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد، وفياريال، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، شجارًا بين جود بيلينجهام، ويريمي بينو، بعد تسبب الأخيرة في إصابة قوية لداني كارباخال.

وفي الوقت بدل الضائع، احتك يريمي بينو، مع كارباخال، وتعرض الأخير إلى إصابة قوية جعلته يسقط أرضًا من شدة الألم، وظل يصرخ ويبكي بشدة، حتى خرج على "نقالة" حيث لم يستطع الوقوف على قدميه.

وسرعان ما توجه بيلينجهام، إلى بينو، ووجه له اللوم بسبب التدخل القوي، على كارباخال، قبل أن يشتد النقاش بين الثنائي، ويتحول إلى مشاجرة.

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وكانت المباراة قد انتهت بفوز ريال مدريد، بهدفين دون رد، بتوقيع فيدي فالفيردي، وفينيسيوس جونيور، ليصل الملكي إلى النقطة 21، بفارق الأهداف عن برشلونة، الذي سيلعب أمام أوساسونا، يوم غد الأحد.

جدير بالذكر أن إصابة كارباخال، لم تكن هي الوحيدة في المباراة إذ نشرت صحيفة "ذا أثليتك" تقريرًا أشارت فيه إلى أن فينيسيوس جونيور، بدأ المباراة وهو يشعر ببعض الألم في كتفه الأيسر.