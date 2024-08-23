مسيرة عكس المتوقع.. ثلاث فرق تسعى لضم شاب ريال مدريد المنبوذ!

الفتى البرازيلي لا يجد فريقًا يخرج أفضل ما فيه

لقد مر أكثر من أربع سنوات منذ أن تعاقد ريال مدريد مع رينير جيسوس من فلامنجو، لكن لاعب خط الوسط المهاجم لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الملكي بعد.

بعد وصوله في يناير 2020 مقابل صفقة قدرها 30 مليون يورو، قضى الموهبة البرازيلي بعض الوقت مع فريق "ريال مدريد كاستيا" في البداية قبل الذهاب إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لمدة عامين.

بعد ذلك، قضى رينير فترات إعارة في كل من جيرونا وفروزينوني، وكلاهما لم يكتب لهما النجاح بشكل جيد، والآن عاد إلى ريال مدريد ومستقبله في الهواء.

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الشاب البرازيلي ليس جزءًا من تشكيلة الفريق الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. وعلى الرغم من أنه شارك في فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الرديف كاستيا، إلا أن راؤول جونزاليس لا يبدو أنه يعول عليه.

مع توقع رحيل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن ريال مدريد هذا الصيف على الأرجح في صفقة إعارة أخرى، حيث أفاد ماريو كورتيجانا من صحيفة "ذا أثليتيك" بأن لديه 3 فرق من دولتين مختلفتين يسعون لضمه.

في الواقع، فإن لاعب خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا موجود على رادار نادي نورويتش سيتي الإنجليزي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب"، الذي يستكشف إمكانية عقد صفقة إعارة مع خيار الشراء.

وفي الوقت نفسه، سأل فريقا الدرجة الثانية الإسبانية، تينيريفي وإيبار، عن وضع رينير أيضًا على أمل التعاقد معه على سبيل الإعارة.

ومع ذلك، في حالة انضمام الشاب المنبوذ إلى أي من هذه الأندية، سيتعين على ريال مدريد أن يتحمل جزءًا كبيرًا من راتبه.

علاوة على ذلك، يُقال أيضًا أن أندية من وطنه البرازيل مهتمة باللاعب، على الرغم من أن رينير سبق أن استبعد العودة إلى البلاد في هذه المرحلة من حياته المهنية، في ظل ارتباطه بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2926.