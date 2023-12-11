مسؤول كويتي سابق: سمعة الدوري السعودي سيئة أمام العالم!

هل يستجيب الاتحاد السعودي لكرة القدم للنصيحة الكويتية؟

SHAHID

انتقاد لاذع ونصيحة خرجت من الوسط الرياضي الكويتي للاتحاد السعودي لكرة القدم بهدف تطوير دوري روشن، كونه أصبح مُتابع عالميًا.

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خرج الانتقاد من سعود مشلش؛ العضو السابق للاتحاد الكويتي لكرة القدم، بداعي الأخطاء التحكيمية "الكارثية" التي تشهدها المسابقة، مطالبًا اتحاد الكرة بالتدخل لإنقاذ الموقف.

وقال مشلش، خلال تصريحاته لبرنامج "الديربي": "الدوري السعودي تجاوز حدود المملكة وأصبح متابع عالميًا، والسبب في هذا هو رونالدو وسوء التحكيم، حتى أصبح على مستوى العالم صاحب صورة سيئة".

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وأضاف: "الدوري هناك يشهد أخطاءً كارثية رغم وجود تقنية الفيديو، لذلك على الاتحاد السعودي لكرة القدم بدوري متابع عالميًا ويضم كبار النجوم تطوير هذا الجانب".

انتقادات مشلش تخرج من الإعلاميين السعوديين والنقاد أيضًا، خاصةً مع تكرار مشاهد اعتراضات البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، على الحكام في المباريات الأخيرة، والتي تداولتها الصحف والمواقع العالمية.

SHAHID