"مسؤول كبير ظلمني" .. محمد الدعيع يكشف كواليس استبعاده من كأس العالم 2006

باكيتا اعترف لي بما فعله هذا المسؤول..

كشف محمد الدعيع، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن تعرضه للظلم من قِبل أحد المسؤولين الكبار، والذي حرمه من المشاركة، ولو لدقائق معدودة مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 2006.

وقدم الدعيع مسيرة كروية تاريخية مع المنتخب السعودي، وتوج بالعديد من الألقاب، مثل كأس آسيا 1996 وكأس الخليج العربي 1994 و2003، وكأس العرب 1998، كما تم اختياره لنيل جائزة حارس القرن في قارة آسيا، عن القرن العشرين، فيما غاب الدعيع عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2006، التي أقيمت في ألمانيا، رغم تواجده في قائمة الأخضر، حيث تولى مبروك زايد حراسة عرين المنتخب الذي شارك في المجموعة الثامنة.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2006، بالتعادل مع نظيره التونسي بنتيجة (2-2)، في مباراة الجولة الأولى، ثم خسر برباعية نظيفة أمام أوكرانيا، في الجولة الثانية، قبل أن ينهي مشواره بالمونديال، بالخسارة أمام إسبانيا (0-1)، ليحتل المركز الأخير بنقطة واحدة.

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وأوضح الدعيع، في حوار عبر بودكاست "مواجهة مع البكيري"، أن المدرب البرازيلي باكيتا، كان يريد إشراكه في مباراة إسبانيا، بعد ارتكاب زايد لأخطاء في مباراة أوكرانيا، مضيفًا أنه شعر بوجود تعامل غريب، إلا أنه بعد ذلك، كان وراء عودة باكيتا للتدريب في الهلال، بعدما حدّثه رئيس النادي، محمد بن فيصل، بشأن إمكانية عودة المدرب بعدما حرمه من المشاركة في كأس العالم، ليرد بالموافقة فورًا، مضيفًا أن مصلحة الفريق في المقام الأول، والأزرق توج معه بـ6 ألقاب، وهو يحترم ويقدّر اللاعبين لسنوات.

وأضاف أسطورة الهلال "أثناء تواجدنا في معسكر بالعين، حيث كنا نستعد لمباراة الاتحاد، وجدت باكيتا يقول لي إنني أضحك وأمزح معه، وكأنه لم يحدث شيء في كأس العالم، فرددت عليه بأني أحترم رأي المدرب، فأخبرني بأن قرار استبعادي لم يكن قراره، وأن مسؤولًا كبيرًا رفض مشاركتي في البطولة، ولو لمدة 5 دقائق فقط، وتحدث معي سامي الجابر في هذا الأمر، وأخبرني أن أتحدث مع الأمير سلطان بن فهد لمنحي فرصة المشاركة، ولكني رفضت إبلاغه، وأريد فقط معرفة ما هو الخطأ الذي ارتكبته، رغم أني لم أنل بطاقة صفراء واحدة في الهلال، وكنت أول من يحضر وآخر من يرحل، كما كنت منضبطًا مع المنتخب".

في المقابل، أكد الدعيع أنه شعر بالظلم في كأس العالم 2006، ولكنه سعيد بما حققه من مسيرة وإنجازات، مضيفًا أن جائزة حارس القرن في آسيا، والتي نالها من قِبل الاتحاد الدولي (فيفا)، في ألمانيا، تعد أغلى جوائزه؛ لأنها تمنح للاعبين كل 100 عام.