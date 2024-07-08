مسؤول كبير في النصر يكشف .. موقف كريستيانو رونالدو من "نكسات العالمي ومنافسة الهلال"

كريستيانو رونالدو "صفر بطولات" مع النصر حتى الآن..

على مدار موسم ونصف.. عانى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من عديد "النكسات" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ وسط فشل في التتويج بأي لقب رسمي.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وفي عقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو تقريبًا.

وعن ذلك.. يقول البرازيلي مارسيلو سالازار، كشاف المواهب في نادي النصر، إن رونالدو يؤمن بأن الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ سيكون مغايرًا تمامًا له وللفريق الأصفر؛ في ظل سيطرة الغريم التقليدي الهلال على الألقاب، في الفترة الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سالازار أكد في تصريحات مع صحيفة "globo" البرازيلية، مساء اليوم الإثنين، على أن الأسطورة البرتغالية يعتقد أنه ببعض التدعيمات القليلة في صفوف النصر، خلال صيف العام الحالي؛ سيكون الفريق قادرًا على اعتلاء منصات التتويج.

ويخصوص مستقبل رونالدو.. أعرب المسؤول النصراوي عن ثقته التامة في "اعتزال" اللاعب، داخل قلعة العالمي؛ قائلًا: "ليس لديّ شك في ذلك".

وشدد مارسيلو سالازار على أن كريستيانو رونالدو، سعيد للغاية في المملكة العربية السعودية، كما يتمتع بسلوك أكثر من رائع داخل نادي النصر؛ حيث يُعامل جميع زملائه والعاملين بـ"احترامٍ كبير".

واختتم سالازار تصريحاته؛ بالإشارة إلى تفاني رونالدو في التدريبات اليومية، مع الالتزام بـ"الطعام الصحي" الذي يجعله قادرًا على العطاء لأطول فترة ممكنة في الملاعب.

جدير بالذكر أن سالازار يعمل في النصر منذ عام 2021؛ حيث تولى منصب المدير التنفيذي لفريق الكرة خلال السنوات الماضية، قبل أن ينتقل للعمل كـ"كشاف للمواهب" في النادي.