مسؤول كبير في النصر يعلنها .. "التعاقد مع 3 صفقات عالمية وبنزيما ليس مثل كريستيانو رونالدو"

تصريحات رسمية من مسؤول نصراوي كبير..

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كشف البرازيلي مارسيلو سالازار، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر السعودي، عن "خطة" الإدارة، في الميركاتو الصيفي القادم.

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النصر يريد تدعيم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ لتعويض خيبات الموسم الحالي، والذي فقد فيه الفريق، فرصة المنافسة على كافة البطولات، مع أمل أخير في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يلتقي بنادي الهلال، في المباراة النهائية.

وفي هذا السياق.. أعلن سالازار في تصريحات مع صحيفة "globo" البرازيلية، التعاقد مع صفقتين أو ثلاثة عالمية، في الميركاتو الصيفي القادم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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سالازار أكد على أن الأمر لن يكون سهلًا، مثلما كان في الميركاتو الصيفي الماضي؛ خاصة أن معظم النجوم الأجانب الحاليين في الفريق النصراوي، يرتبطون بعقود حتى عام 2026؛ ولابد من التوصل إلى اتفاق مع بعضهم، من أجل الرحيل.

وعلى جانب آخر.. أشاد المدير التنفيذي لفريق الكرة، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ قائلًا: "أحدث فرقًا واضحًا.. لقد سجل أكثر من 50 هدفًا منذ الانضمام إلى قلعة العالمي، على الرغم من وصوله إلى سن الـ39".

وشدد مارسيلو سالازار، على صعوبة تسجيل هذا الكم الهائل من الأهداف، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على الرغم من أن البعض يعتقد أن الأمر سهلًا.

وتساءل سالازار، عن السبب الذي منع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، من تسجيل 50 هدفًا مثل رونالدو؛ إذا كان الدوري السعودي "سهلًا"، كما يروج البعض.

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