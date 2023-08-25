مسؤول شبابي لـ"وزير الرياضة": أنقذني .. أتلقى تهديدات لـ"نقل" تمبكتي إلى الهلال

كواليس خطيرة في قضية صفقة انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال

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فجّر ماجد بن عبد الله المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب السعودي، مفاجأة خطيرة؛ في قضية انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي، إلى الهلال.

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نادي الهلال السعودي أعلن التعاقد مع تمبكتي؛ لمدة 4 مواسم قادمة، بعد حصوله على موافقة رئيس الشباب خالد الثنيان، في الوقت الذي يرفض فيه أعضاء مجلس إدارة الليث والرئيس التنفيذي، إتمام الصفقة.

وفي هذا السياق.. أعلن المرزوقي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تلقيه تهديدات من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ من أجل إدخال بيانات الصفقة، على نظام الانتقالات المحلي.

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وأشار إلى أن اللجنة، طالبته بإدخال البيانات دون التحقق منها أو مراجعتها؛ وذلك بعد طلب نادي الهلال، بتسجيل اللاعب في أسرع وقتٍ ممكن.

وأضاف مدير الاحتراف بنادي الشباب، في بيانه: "اللجنة هددتني بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 65 من اللائحة، في حال لم أنفذ طلباتها".

واستنجد ماجد المرزوقي، بسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي؛ لحمايته من التهديدات والضغوطات التي يتعرض لها، مؤكدًا على أنه يمارس اختصاصات عمله، والتي تقضي بضرورة التدقيق في كل البيانات، قبل الموافقة عليها.

جدير بالذكر أن نادي الشباب، لم يعلن عن بيع تمبكتي - حتى الآن -، عبر حساباته الرسمية، كما أكد أكثر من قانوني، على أن الصفقة قد يتم إلغائها؛ في حال التأكد من عدم صحة الإجراءات التي اتخذها الثنيان.

SHAHID