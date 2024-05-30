مسؤول الوحدة ينهي "أزمة الإضراب" .. ويعترف: هدفنا نجوم الهلال والنصر في الموسم الجديد!

ماذا قال مسؤول الوحدة حول صفقات الهلال والنصر؟

كشف توفيق تونسي، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الوحدة، عن رغبة الإدارة في استقطاب نجومٍ من ناديي الهلال والنصر، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وتمكن الوحدة من إنهاء موسم 2023-2024، في المركز الثالث عشر في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة، من 34 مباراة، فيما كشف المدرب اليوناني دونيس، عن أزمة عصفت بالفريق في المرحلة الأخيرة، بعدما قرر اللاعبون الإضراب عن التدريبات بسبب أزمة مستحقاتهم المتأخرة، مضيفًا أنه مرّ بالعديد من المشاكل التي تخرج عن حدود مسؤولياته كمدرب للفريق.

وأوضح تونسي، عبر برنامج "دورينا غير"، أن دونيس لم يُوفق؛ لأن كل الأندية وغرف الملابس أسرار وفيها ما لا يُقال، والمدرب ناقش العلن في شأن داخلي، وبعض الأمور التي تحدّث بها تحدُث كثيرًا للأندية، وهناك بعض الأزمات التي يشهدها أي نادٍ، ولا يجوز الخروج للتصريح بها على الملأ، مضيفًا أن اللاعبين اعتذروا وأدركوا خطأهم وتمت معاقبتهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحول استعداد الوحدة للموسم الجديد، من أجل تحسين مركزه في دوري روشن، قال تونسي إن الإدارة، رفقة اللجنة الفنية، تفاوضان 4 مدربين لخلافة دونيس، كما يتجه النادي نحو الإبقاء على ثلاثة لاعبين أجانب في الموسم الجديد، وهم أوديون إيجالو الذي سجل 15 هدفًا، وجودوين الذي تعرض لكسر في الضلع، ولكنه قدم موسمًا جيدًا، وكذلك جواد الياميق، فيما تنتظر الإدارة موقف لجنة الاستقطاب.

وأضاف تونسي أن الإدارة عقدت اجتماعًا تاريخيًا مع لاعبي الفريق بعد قرار تقليص العناصر المحلية، مبينًا أن النادي "عينه على دكتي النصر والهلال"، ليس قصورًا من باقي الفريق، ولكن الفريق يرغب في تطوير عناصره المحلية، بضم لاعبين (Class A)، تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع السعودي.

وكشف تونسي عن أوجه دعم النادي في الموسم المنقضي، قائلًا إن استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، تمثل الداعم الأول للنادي، وبعض الرعاة بأرقام بسيطة جدًا، أو خدمات تُقدم للفريق الأول، والتي لا تساوي شيئًا في سوق الأموال، مضيفًا "الوحدة يتمنى استحواذ إحدى الشركات عليه، على غرار شركات الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، والاتفاق أيضًا".