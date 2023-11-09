مسؤول في الأهلي "يهين" ماتياس ياسله برسالة قاسية

هجوم عنيف على ماتياس يايسله بعد تعادل الأهلي مع ضمك

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فتح غسان خان، عضو مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، النار على الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد السقوط أمام ضمك.

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الأهلي فرط في تقدمه بهدفين؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام ضمك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

واعتبر خان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، يايسله مدربًا أصغر من منصبه، واصفًا إياه في نفس الوقت، بالشخص "العنيد والمتهور".

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وكتب عضو مجلس إدارة الأهلي: "ماتياس!.. مدرب أقل شيء ممكن يقال عنه، إنه أصغر من المنصب بكثير، وعناده وتهوره يحرج الفريق".

وردًا على إمكانية إقالة يايسله، بعد رسالته القاسية؛ قال: "الإقالة بيد اللجنة التنفيذية.. أنا لست عضوًا فيها، ولكن علينا توصيل الرأي وصوت الجمهور".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، ودع مع ماتياس يايسله، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الثالث "مؤقتًا"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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