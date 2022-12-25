مسلسل مبابي لن يستمر.. ريال مدريد يرغب في غلق الباب أمام كيليان

هل تنتهي قصة انتقال مبابي لريال مدريد؟

انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى عودة رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي في وقت بطولة كأس العام قطر 2022، مع تألق النجم الفرنسي في قيادة خط هجوم الديوك.

لكن يبدو أن الملكي لن يكرر نفس الخطأ بالتفاوض مع جناح باريس سان جيرمان، فبحسب ما ورد من صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فريق العاصمة لا ينوي "إضاعة الوقت" في ملف مبابي من جديد.

عمل ريال مدريد بجد في سوق الانتقالات الماضي من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي، لكن "قطار" الملكي قد فات، واختار كيليان التواجد مع باريس والحصول على كل هذه الامتيازات.

وبالتالي فإن المسؤولين بالملكي قد تعلموا الدرس، ولن يدخلوا في مفاوضات جديدة بنفس الأسلوب، لكن سيظل مبابي خيارًا مطروحًا على الطاولة دون أدنى شك.

كما أشار تقرير "ماركا" إلى اهتمام إدارة ريال مدريد بالمحافظة على استقرار غرفة خلع الملابس، وهو الأمر الي من الوارد أن يتأثر مع قدوم شخصية مثل كيليان لديها بعض المشاكل حاليًا بالغرف المغلقة في باريس.