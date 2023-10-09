"مسكين الدكتور" .. محمد نور يفاجئ الأهلي بسخرية قاسية بعد ديربي الاتحاد!

محمد نور يسخر من النادي الأهلي بعد ديربي الاتحاد

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سخر محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد والكرة السعودية، من "أسلوب لعب" فريق الأهلي، خلال ديربي جدة الأخير.

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الأهلي فاز (1-0) على الاتحاد، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال نور ساخرًا، في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي منار شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نص الشوط الثاني كله فاولات.. مسكين دكتور الأهلي، تعب وهو ينزل كل شوية إلى الملعب".

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وأكد أسطورة نادي الاتحاد، على أن لاعبي قلعة الراقي، تعمدوا إهدار الوقت بشكل غريب، في الشوط الثاني من الديربي؛ مضيفًا: "ما نبي نتكلم.. خلاص راحت".

وانتقد محمد نور كذلك، أداء العميد الاتحادي أمام النادي الأهلي، معتبرًا أن الجهاز الفني واللاعبين، لم يتعاملوا مع المباراة "بجدية".

جدير بالذكر أن الاتحاد، تجمد بهذه الهزيمة عند 19 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي "الخامس".

SHAHID