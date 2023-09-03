مسكن خيالي ومترجم خاص .. جرينوود يعيش كالملوك في مدريد!

مانشستر يونايتد يتكفل بماسون جرينوود بالرغم من رحيله

انتقل ماسون جرينوود إلى خيتافي من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة قبل إعلاق سوق الانتقالات الصيفية، لكن يبدو أن النادي الإنجليزي سيكون متكفلًا بالعديد من مصاريف ومعيشة اللاعب في إسبانيا بالرغم من رحيله عن الفريق.

أكد مانشستر يونايتد الشهر الماضي أن اللاعب الشاب لن يلعب مرة أخرى مع النادي بعد التحقيق الداخلي لمدة ستة أشهر في تهم الاغتصاب والاعتداء التي تم إسقاطها عنه، تم إيقاف جرينوود، البالغ من العمر 21 عامًا بعد اعتقاله في يناير 2022.

وبالرغم من رحيله إلى خيتافي لكن يونايتد لا يزال مشاركًا بشكل كبير وعمل على مدار الساعة لإنشاء حزمة رعاية مخصصة له وفقًا لصحيفة "ّذا صن" البريطانية.

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تتضمن الحزمة فيلا في مدنية مدريد تضم ست غرف نوم تكلف 8000 جنيه إسترليني شهريًا بالقرب من ملعب تدريب ناديه الجديد وإمكانية الوصول إلى مترجم خاص على مدار 24 ساعة، كما سيتم نقل عائلته وأصدقائه بانتظام لمرافقته في العاصمة الإسبانية من المرجح أن ينتقل والده للعيش معه في إسبانيا على نفقة النادي الإنجليزي.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن جرينوود أخبر أصدقائه إنه مصمم على رد الجميل للثقة التي أبدتها الإدارة فيه من خلال تسجيل العديد من الأهداف ولم يستسلم بعد بالعودة إلى الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد سيدفع أكثر من نصف راتبه الأسبوعي البالغ 75,000 جنيه إسترليني أثناء وجوده في إسبانيا.