"مسقبل فرنسا في أمان".. عرش بنزيما ينهار أمام بريق جوهرة باريس

هل وجد باريس خليفة مبابي؟

سطَّر وارن زاير إيمري، واعد باريس سان جيرمان، اسمه بأحرف من نور، بهدفه الليلة في شباك بوروسيا دورتموند، في ختام منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل زاير إيمري هدفًا وزنه من ذهب، منح فريقه تعادلًا مثيرًا أمام بوروسيا دورتموند (1-1)، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليؤمن عبور الفريق الباريسي إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن زاير إيمري بات أصغر لاعب فرنسي يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا، محطمًا رقم النجم كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي.

وأوضحت الشبكة، أن اللاعب الباريسي هز شباك بوروسيا دورتموند الليلة بعمر 17 عاما و280 يومًا، ويليه بنزيما بتسجيل هدف مع أولمبيك ليون في 2005 بعمر 17 عاما و352 يومًا.

وكشفت "أوبتا"، أن كيليان مبابي، يأتي في المركز الثالث في هذه القائمة حيث سجل هدفًا مع فريقه السابق موناكو في دوري أبطال أوروبا، بعمر 18 عامًا و63 يومًا في 2017.

وتصدر دورتموند "مجموعة الموت" في دوري الأبطال بـ11 نقطة، وجاء خلفه باريس (8 نقاط)، لينتزع بطاقة التأهل الثانية مستفيدًا من هدية إيطالية عبر ميلان الذي جاء ثالثًا بفارق المواجهات المباشرة عن "بي إس جي" واكتفى بالذهاب إلى الدوري الأوروبي.