مسعود أوزيل يختار الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. ويُدافع عن دوري روشن السعودي

النجم الألماني يكشف عن رأيه في تطور دوري روشن

علق النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد وآرسنال السابق، على المقارنة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، متحدثًا عن التطور الذي شهده دوري روشن السعودي.

وقال أوزيل خلال بودكاست "نبراس": "أنظر إلى موضوع ميسي أم رونالدو بطريقة مختلفة، لأن أحدهما لاعب كرة قدم قوي يضع إمكانياته موضع التنفيذ، والآخر موهوب منذ ولادته".

وأضاف: "أعني أنه عندما أنظر إلى ميسي لا أشعر بسعادة وحماس أكثر، إنه لاعب كرة قدم موهوب للغاية فهو أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق وربما الأفضل".

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وواصل: "وعندما أشاهدهما فإنهما اللاعبان اللذان أحبهما وأرى جودة الثنائي بشكل مختلف، وكنت أتمنى أراهما في فريق واحد، ولكن كانت هناك دائمًا منافسة بينهما".

وتحول أوزيل للحديث عن رأيه في تطور دوري روشن السعودي والدوري القطري، حيث قال: "لم يكن متوقعًا منذ عامين أن يحدث كل هذا في الدوري السعودي أو القطري، ولكن هذا أمر جيد لأن معظم كرة القدم تُلعب في أوروبا الآن، والدول العربية تستثمر فيها وضموا الكثير من اللاعبين".

وتابع: "أعتقد أنهم يفعلون ذلك بشكل جيد، وكرة القدم هي رياضة ممتعة، وتوحد الناس على اختلافهم وأعتقد أنه أمر إيجابي للغاية ولا يوجد شيء اسمه أن كل شيء سيبقى في أوروبا".

وأنهى أوزيل حديثه عن هذا الأمر متمنيًا أن تتطور الدوريات العربية بشكل أكبر.