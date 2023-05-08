لـ"إرضاء ميسي" .. الهلال يتفاوض مع هدف برشلونة

إدارة نادي الهلال تخطط لتقديم عرض رسمي إلى أحد أكبر أهداف برشلونة الإسباني؛ لإرضاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي

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يستعد نادي الهلال، لـ"تقديم" أكبر عرضًا رياضيًا ، لأحد أبرز النجوم العالميين؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

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الهلال يخطط لـ"ثورة كبرى" في التعاقدات، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ بعد التراجع في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ والابتعاد عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، وخسارة نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن الإعلامي الرياضي محمد بوحفصي، تقديم الإدارة الهلالية، عرضًا رسميًا إلى النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبًا.

وأشار بوحفصي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الهلال، يستهدف ضم فيراتي، مع كل من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

فيراتي البالغ من العمر 30 سنة، يلعب مع نادي العاصمة الفرنسية، منذ صيف عام 2012؛ وحاول وكيله السابق، أن يقنعه بالانتقال من الفريق، في أكثر من مناسبة.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني، حاول التعاقد مع فيراتي، في عدة مناسبات، في الفترة من 2015 إلى 2019؛ كما قدّم كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، عروضًا إلى باريس سان جيرمان؛ لحسم الصفقة، في وقتٍ سابق.

Shahid