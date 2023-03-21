مستوحى من روح المملكة .. إطلاق القميص الجديد للمنتخب السعودي

الكشف عن القمصان الجديدة للمنتخب السعودي، المستوحاة من روح وهوية المملكة..

كشفت شركة "Adidas" الألمانية للمستلزمات الرياضية عن قمصان المنتخب السعودي ضمن شراكتها الجديدة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي ستمتد لأربع سنوات قادمة.

تصميم القميص الأساسي الجديد للمنتخب مستوحى من شجرة النخيل، التي تعد من أشهر الأشجار التي تنتجها المملكة، ويجسد التصميم نمو السعودية وحيويتها وازدهارها بلمسة ذهبية، مما يضفي لمسة من الأناقة والشعور المتميز الذي يضمن تألق اللاعبين داخل وخارج الملعب.

فيما سيرتدي المنتخب السعودي للسيدات قميصاً مختلفاً بعض الشيء عن قميص منتخب الرجال، حيث يتميّز الزي "الثاني" بلمسة فريدة ومختلفة تحاكي روح التصميم الأساسي المستوحى من شجرة النخيل، ويأتي ذلك في وقت يحقق فيه منتخب السيدات إنجازًا كبيرًا آخر حيث سيصبح منتخبًا رسميًا مصنفًا من قبل "فيفا" لأول مرة في تاريخه، ممّا يعني التزام الاتحاد بنمو وتطوير كرة القدم للسيدات في المملكة.

وجاء في البيان الصحفي الخاص بإصدار الزي الجديد للمنتخب السعودي: "تدعم أديداس، عبر العمل معًا لتحقيق هدف ورؤية مشتركة، إطلاق الزي الرسمي الجديد بحملتها التي تحمل عنوان "نسيج واحد، صف واحد" التي تحتفي بنسيج الثقافة السعودية مع إبراز مواضيع الوحدة ضمن مجتمعات كرة القدم وغيرها من المجتمعات الرياضية".

وأضاف: "يعد إطلاق الزي الرسمي الخطوة الأولى ضمن شراكة مدتها أربع سنوات بين أديداس والاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت تستمر فيه كرة القدم في التطور بشكل كبير على جميع المستويات في جميع أنحاء المملكة".

الزي الثاني للمنتخب السعودي يتميز باللون الأبيض بأكمام خضراء داكنة مستوحاة من علم المملكة، مع خطوط أديداس الثلاثة الأيقونية باللون الذهبي.

وتحتفل القمصان الجديدة بعلاقة المملكة العربية السعودية بالثقافة وكرة القدم وهو قطعة لا غنى عنها لجميع المشجعين.

يتميز كل من زي الأول والثاني بتقنية "AEROREADY" التي تمتص العرق والرطوبة ونسيج شبكي مدمج بعناية يسمح بالتهوية، مما يمنح اللاعبين الشعور بالراحة أثناء المنافسة على أرض الملعب.

كما صُنع الزي أيضًا باستخدام مواد تم تدويرها بنسبة 100٪، استمرارًا لالتزام أديداس بالمساعدة في القضاء على النفايات البلاستيكية.