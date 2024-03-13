مستواه الحالي لا يكفي للبقاء.. نجم النصر يقترب من الرحيل!

سبحان مغير الأحوال!

SHAHID

يدرس النصر السعودي إمكانية ترك نجمه السنغالي ساديو ماني مع تناقص المردود الذي يقدمه في الآونة الأخيرة، ووجود فريق أوروبي كبير مستعد لتقديم عرض من أجله.

صحيفة "فوتو سبور" التركية، فإن جلطة سراي التركي مستعد لتقديم عرض لضم ساديو ماني إذ يعتبره أولويته الأهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السنغالي قدم بداية موسم جيدة مع النصر وكان من هدافي الدوري السعودي، لكن في الوقت الراهن لا تبدو الأمور في طريقها لتكون على ما يرام من الناحية الفنية.

ماني اكتفى إلى الآن بتسجيل 9 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة برفقة النصر، وهي حصيلة لم تكن متوقعة قياسًا لما قدمه أول الموسم.

قد تكون العودة إلى أوروبا بابًا مفتوحًا الآن لماني، الذي لا يقدم أفضل المستويات على صعيد الأندية منذ تركه ليفربول الصيف قبل الماضي.

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