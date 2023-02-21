مستمتعًا بوقته في ميلانو.. أوباميانج بقميص تشيلسي في مباراة خماسية!

مهاجم تشيلسي يلعب مباراة خماسية في ميلانو

يستمتع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب تشيلسي، بوقته كثيرًا رغم عدم ظهوره مع فريقه في الفترة الماضية.

وخرج المهاجم الجابوني من قائمة فريقه في دوري أبطال أوروبا التي يلعب في ثمن نهائيه مع بوروسيا دورتموند وخسر الفريق الإنجليزي بهدف في الذهاب الأسبوع الماضي.

وظهر أوباميانج يوم الإثنين وهو يلعب بقميص فريقه في مباراة كرة خماسية مع شقيقه الذي نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام.

ويقضي بيير يومين العطلة التي منحهما له مدربه جراهام بوتر في ميلانو، المدينة التي لعب فيها في شبابه لآي سي ميلان ويقضي دائمًا عطلاته فيها.

ومن المنتظر عودة اللاعب إلى تدريبات فريقه مع عودة باقي زملائه للتدريبات. ولم يلعب أوباميانج في آخر 3 مباريات لفريقه بالدوري وظهر في 17 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم مع تشيلسي وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا.

ويلعب بيير في تشيلسي منذ الصيف الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني الذي لعب له بعد فسخ تعاقده مع أرسنال الإنجليزي يناير 2022.

ويعاني تشيلسي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي مع حلول الفريق في المركز العاشر بعد 23 جولة.