مستقبل ماندجوكيتش يتحدد مع يوفنتوس خلال الـ 48 ساعة القادمة

اللاعب قد ينضم للدوري القطري خلال الأيام القليلة القادمة

يبدو أن رحلة ماريو ماندجوكيتش، مع يوفنتوس أوشكت على النهاية بعد أربعة سنوات ونصف.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن صفقة انضمام اللاعب الكرواتي للدوري القطري قد تتم خلال الـ 48 ساعة القادمين.

وكان اللاعب قريباً من الرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، خاصة بعد استبعاد اسمه من قائمة السيدة العجوز الأوروبية.

وارتبط اسم ماندجوكيتش، بالانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي، ولكن النادي الإنجليزي صرف النظر عن التعاقد معه الآن.

ومنذ بداية الموسم، خرج صاحب الـ 33 عاماً، من حسابات الجهاز الفني للبيانكونيري، ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة حتى الآن.

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ماندجوكيتش، جدد تعاقده مع الفريق منذ عدة أشهر ولم يشارك مع الفريق حتى الآن، في إشارة واضحة لتدهور العلاقة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن ماريو ماندجوكيتش، شارك مع يوفنتوس في 162 مباراة منذ انضمامه للفريق في 2015، سجل خلالها 44 هدفاً.