مستقبل ماتياس يايسله .. تطورات صادمة داخل الأهلي بعد توديع كأس الملك

ماذا يحدث داخل النادي الأهلي بعد توديع الكأس؟

شهد النادي الأهلي السعودي، انقسامًا كبيرًا؛ بعد توديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الأهلي ودع مسابقة الكأس من دور الـ16؛ بعد الخسارة بهدف مقابل اثنين، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، مساء أمس الثلاثاء.

وحسب الإعلامي الرياضي محمد القاعود، انقسم أعضاء مجلس إدارة الراقي بعد توديع الكأس؛ حيث يرغب البعض في إقالة الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بينما يرفض البعض الآخر ذلك.

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وكشف القاعود عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن القطاع الرافض لإقالة يايسله في مجلس الإدارة، يريد إعطاء المدرب الشاب، فرصة حتى نهاية الدور الأول من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على أمل تحسن النتائج.

وأعلن الإعلامي الرياضي، عن اجتماع طارئ مرتقب لمجلس إدارة النادي الأهلي؛ لاتخاذ بعض القرارات المهمة، في ظل هذا الانقسام الكبير.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024، برصيد 22 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال "المتصدر"؛ بعد مرور 11 جولة.