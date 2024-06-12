"مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد وصفقات لن يصدقها أحد" .. رامون بلانيس يكشف عن مفاجآت بالجملة

مفاجآت كبرى من رامون بلانيس..

أعرب الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة، بـ"تجربته" في المملكة؛ بعد 6 أشهر تقريبًا من قدومه إلى البلاد.

الاتحاد تعاقد مع بلانيس رسميًا، في يناير من عام 2024؛ بعد رحلة طويلة مع عديد الأندية العالمية؛ أبرزها العملاق الإسباني برشلونة.

وأشار بلانيس في تصريحات مع صحيفة "ريليفو" الإسبانية، إلى أن أحد الأصدقاء الموثوقين - رفض ذكر اسمه -؛ هو من نصحه بقبول العرض السعودي، مؤكدًا له على أنه سيستفيد كثيرًا من هذه التجربة، في مسيرته المهنية.

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وأضاف: "هذا ما حدث بالفعل.. علاقاتي توسعت منذ التوقيع مع نادي الاتحاد؛ كما أنني أحد الأشخاص المؤثرين، في صناعة مشروع رياضي بالكامل".

وشدد المدير الرياضي الإسباني، على أن المشروع السعودي "الضخم"، لا يزال في بدايته، وهُناك خطة كبيرة لتطوير البنية التحتية ورعاية اللاعبين المحترفين.

وعن ذلك يقول: "في الاتحاد مثلًا.. نحن نستعد لمشروع المدينة الرياضية المتكاملة، كما أن الرابطة السعودية المحترفة، قامت بتعيين شخصٍ مسؤول لرعاية المحترفين الأجانب، بعد شكواهم من بعض الأمور".

وأعلن رامون بلانيس، تلقيه العديد من الاتصالات من أندية كبرى في إنجلترا وإسبانيا تحديدًا؛ تطلب التعاون مع نادي الاتحاد؛ لإيمانهم بقوة المشروع الرياضي السعودي.

بنزيما وجاياردو والصفقات الجديدة

وعن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، والذي ترددت شائعات بشأن رغبته في الرحيل عن العميد؛ رد بلانيس: "جميع اللاعبين يركزون من أجل هدف واحد فقط؛ وهو مصلحة الفريق".

وأكد بلانيس على أن بنزيما؛ هو أحد اللاعبين الذين تم بناء المشروع الرياضي السعودي عليهم، مشددًا على أنه عنصر مهم للغاية في نادي الاتحاد، ولا غنى عنه.

أما بخصوص الإقالة "المرتقبة" للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ علق قائلًا: "يتم دراسة جميع الاحتمالات، والقرار الذي سنتخذه؛ سيكون لخدمة هذا الكيان العملاق".

ورفض رامون بلانيس، تأكيد أو نفي تفاوض نادي الاتحاد مع أسماء محددة، في الميركاتو الصيفي؛ إلا أنه اعتبر أن ربط العميد بأبرز نجوم العالم؛ هو أمر جيد للغاية.

وزفّ بلانيس، بشرى سارة إلى الجماهير السعودية عامة والاتحادية خاصة، بشأن المزيد من الصفقات التي ستحدث ضجة عالمية؛ بقوله: "أملك معلومات مؤكدة، على أن نجومًا في أوج عطائهم - لن تصدقوا أسماءهم إذا ذكرتها -، يرغبون في القدوم إلى المملكة العربية السعودية، في الفترة القادمة".