"أمامه مستقبل قاتم".. تلفزيون ريال مدريد يدافع عن حكم مواجهة بلد الوليد!

بعد أدائه الجيد..

واصل تلفزيون ريال مدريد هجومه على التحكيم الإسباني عقب فوز الفريق الملكي على حساب بلد الوليد بثلاثية نظيفة أمس السبت بالدوري الإسباني.

وحصد الريال 3 نقاط مهمة خارج الديار، ليبتعد بصدارة ترتيب الليجا، علمًا بأن الفريق الملكي حصل على ركلة جزاء (جاء منها الهدف الثالث)، مع طرد لاعب بلد الوليد ماريو مارتن في الدقيقة 90.

ورغم ذلك، قال تلفزيون ريال مدريد في تحليل الحالات التحكيمية بعد المبارة، إن مستقبل الحكم ماثيو بوسكيتس فيرير "قاتم"، نظرًا لعدم ارتكابه أخطاء في المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونقلت صحيفة "سبورت" عن محللي تلفزيون ريال مدريد: "كان بوسكيتس فيرير جريئًا بما يكفي ليُطلق صافرته بشكل صحيح في مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب ميتروبوليتانو، وكذلك أمام بلد الوليد كان مُوفقًا تمامًا".

وأضافت: "ركلة الجزاء لا شك فيها بالنسبة لأولئك الذين يتحدثون عن إحصاءات ركلات الجزاء، أريد أن أُذكّرهم بأن ريال مدريد هو الفريق الذي أُلغيت له أكبر عدد من الأهداف بواسطة تقنية الفيديو، مع الأخذ في الاعتبار من يضعون اللقطات (شركة لها علاقة ببرشلونة)".

وختمت: "على أي حال، أنا قلق بشأن مستقبل بوسكيتس فيرير، في مباراتين مع ريال مدريد، قام بعمله جيدًا، لذلك لديه مستقبل قاتم (في إشارة إلى أن الاتحاد الإسباني سيعاقبه)".