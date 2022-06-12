مستقبل زيدان على المحك .. تقدم فرنسا في كأس العالم يثير قلقه!

تقدم منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 يجعل مستقبل زين الدين زيدان معلقًا.

يواجه زين الدين زيدان مستقبلًا مجهولًا بالنظر إلى ما يقدمه منتخب فرنسا في منافسات بطولة كأس العالم 2022 تحت قيادة المدير الفني ديدييه ديشان.

زيدان رفض العديد من العروض مؤخرًا من بينها عرض باريس سان جيرمان الفرنسي، انتظارًا لاستلام تدريب منتخب فرنسا بعد منافسات كأس العالم.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن ديشان سيكون قادرًا على تقرير مصيره من جانب واحد، إذا ما تمكن من قيادة منتخب فرنسا إلى نصف نهائي مونديال قطر.

ويواجه "الديوك" اختبارًا صعبًا في ربع نهائي كأس العالم 2022 حين يواجه منتخب إنجلترا يوم السبت المقبل، وفي حالة الفوز، فإن ديشان سيكون مصيره في يديه.

مستقبل ديشان في تدريب منتخب فرنسا يظل مجهولًا، حيث لم يسأله أي صحفي منذ بداية المونديال حول تمديد عقده، حيث يركز جميع أعضاء "الديوك" بشكل كامل على الاحتفاظ باللقب.

وينتهي عقد ديشان في تدريب منتخب فرنسا بنهاية مونديال 2022، وهناك سرية تامة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حول إمكانية تجديد العقد.

وعلى الجانب الآخر، فإن زيدان يظل منتظرًا، حيث اعترف مدرب ريال مدريد السابق قبل شهر في تصريح لشبكة "RMC Sport" الفرنسية بأنه "قريب جدًا" من العودة لتدريب فريق جديد، وبالنظر إلى كل التكهنات فإن ذلك الفريق هو منتخب فرنسا، لكن الفوز على إنجلترا في ربع النهائي قد يغير كل شيء.