مستقبل روزا بين الإمارات والكويت

مهاجم النصر لديه عدة عروض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة البيان الإماراتية عن تلقي صامويل روزا مهاجم النصر عدة عروض من داخل وخارج الإمارات.

ورغم ارتباط المهاجم البرازيلي مع النصر بعقد يمتد حتى عام 2021، إلا أنه خرج تمامًا من حسابات النادي للموسم القادم بعد مستواه المخيب خلال الموسم الأخير.

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وكان روزا قد قضى النصف الثاني من الموسم الأخير معارًا للفجيرة، ولكنه لم ينجح في استعادة مستواه مع الذئاب واكتفى بإحراز هدف واحد خلال 13 مباراة.

وأوضحت البيان أن اللاعب السابق لفريق حتا قد تلقى عرضين من داخل الإمارات، بجانب عرض كويتي، علمًا أنه لم يسبق له اللعب في الخليج سوى في الإمارات.

يُذكر أن صاحب الـ28 عامًا لعب 44 مباراة مع حتا في دوري الخليج العربي، أحرز خلالهم 21 هدفًا وصنع 7، فيما لم يُسجل سوى هدف واحد مع النصر خلال 13 مباراة.