مستقبل ديمبيلي.. رد صادم من بايرن ميونخ على وكلاء اللاعب وتشيلسي يتأهب

وكلاء ديمبيلي تواصلوا مع بايرن ميونخ

لا يزال مصير عثمان ديمبيلي نجم برشلونة في مهب الريح حتى الآن، الدولي الفرنسي يدخل الشهر الأخير من عقده مع برشلونة دون أن يجدد مع النادي الكتالوني أو تبدو له وجهة رسمية في الوقت المقبل.

ولكن بعض التفاصيل تم كشفها عن مستقبله وخصوصًا التقارير التي تتحدث عن ارتباطه بشكل وشيك بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.

وكلاء ديمبيلي أجروا تواصلًا مع مسؤولي بايرن ميونخ من أجل صفقة محتملة لضم اللاعب وفقًا لصحيفة سبورت 1 الألمانية، ولكنهم فوجئوا برد لم يكن في الحسبان!.

ديمبيلي على خارطة بايرن ميونخ، ولكن الأولوية في الوقت الراهن لملفين آخرين قد يؤجلان أي خطوة بافارية من أجل اللاعب الفرنسي الموهوب.

هناك أولويتان لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي، الأولى هي تجديد عقد الألماني سيرج جنابري الذي ينتهي عقده في 2023، المدرب يوليان ناجلسمان يريد إبقاء الألماني في بايرن ميونخ لمدة أطول وضمان هذا الأمر لأنه من أساسيات مشروعه في قلعة بافاريا.

أما الأولوية الأخرى فهي انتداب هداف لايبزيج كريستوفر نكونكو مطمع أندية أوروبا الكبرى، اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هو الخيار الأكثر سخونة بالنسبة لبايرن ميونخ.

ولكن نكونكو قال من يومين إنه يفضل العودة إلى باريس سان جيرمان، النادي الذي لعب له في مرحلة سنية أدنى بين عامي 2015 و2019، مؤكدًا أنه بيته وناديه المفضل وأنه لن يغلق أي باب أمام العودة إليه.

في ظل هذه التصريحات، قد يعود ديمبيلي إلى الواجهة مجددًا بالنسبة لخيارات بايرن ميونخ.

يأتي منافس آخر من بعيد قد يتقرب إلى مدربه بضم ديمبيلي، ذلك هو تشيلسي الإنجليزي المنتشي بصفقة استحواذ كونسورتيوم الملياردير تود بويلي عليه، والذي يطمح لإرضاء الألماني توماس توخيل من خلال ضم اللاعب الذي تدرب تحت إمرته في بوروسيا دورتموند من قبل.

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