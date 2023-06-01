مستقبل دفاع ريال مدريد في مرمى العنصرية بكأس العالم للشباب

هجمة عنصرية جديدة ضد مدافع ريال مدريد المحتمل

حلقة جديدة من العنصرية تجاه لاعبي كرة القدم؛ هذه المرة لم تأخذ حيزًا كبيرًا لأنها ليست موجهة ضد نجم من نجوم الكرة الكبار بل لاعب شاب في بداية مسيرته الدولية قد يصبح من نجوم ريال مدريد.

وتعرض روبرت رينان، لاعب منتخب البرازيل تحت 20 سنة لعنصرية من جماهير الأرجنتين مستضيفة بطولة كأس العالم للشباب التي تلعب الآن.

وطُرد رينان في مباراة بلاده مع تونس في دور الستة عشر والتي تخطته البرازيل بالفوز 4-1. وأطلقت الجماهير الأرجنتينية الموجودة في الملعب صافرات استهجان ضد اللاعب الشاب الذي رد عليهم بالإشارة إلى النجمات الخمس في قميص منتخب البرازيل والتي ترمز لتتويج منتخبهم الأول بخمس بطولات في كأس العالم.

القصة لم تنته عند هذا الحد فقد نشر اللاعب "إستوري" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بسيل من الإهانات العنصرية الموجهة إليه مع صور لقرود في إهانة عنصرية صارخة.

وكان عالم كرة القدم قد تضامن في الأيام الماضية ضد العنصرية بعد تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد لسلسة من الهجمات العنصرية في الملاعب الإسبانية.

ويُردد اسم رينان، مدافع زينيت الروسي، على رادار ريال مدريد وبرشلونة مع استعداد الأول بحسب التقارير لدفع 40 مليون يورو للتعاقد معه.