مستقبله مع البرازيل في خطر .. ريال مدريد يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي

البرازيل ستكون في ورطة كبيرة...

العلاقة بين كارلو أنشيلوتي، وريال مدريد تقوي يومًا بعد يوم، منذ أن ساهم المدرب الإيطالي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ الميرينجي.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي، وستبدأ رحلته بعدها مع المنتخب البرازيلي، في قيادة منتخب السامبا بداية من الأول من يوليو القادم.

وبحسب ما ذكره موقع " ريليفو" في تقريره، فإن إدارة ريال مدريد، بدأت تفكر في الدخول في مفاوضات مع كارلو أنشيلوتي، لتجديد عقده، إذ أن إدارة الميرينجي ترى أنها لازالت بحاجة إلى أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير، إلى أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، ستفكر في تمديد عقد أنشيلوتي لمدة موسمين، ولكنها لم تقرر حتى الآن إذا كان العقد سيكون موسمًا قابلًا للزيادة، أم موسمين بشكل دائم.

ومن جانبه يفكر المدرب الإيطالي، في مواصلة الفوز مع ريال مدريد، ولكنه لم يتخذ حتى الآن قراراه النهائي، ولم يحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل من صفوف الميرينجي.