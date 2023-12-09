فيديو | مستفز حتى في الدرجة الثانية .. بيتروس يقلل من خصم الصقور كما كان مع النصر!

حماس البرازيلي لا ينضب أبدًا، فكافة المباريات كالبطولات بالنسبة له..

بالحماس نفسه الذي كان به في دوري المحترفين السعودي مع النصر، يخوض البرازيلي بيتروس ماتيوس مباريات دوري الدرجة الثانية مع الصقور.

لاعب الوسط البرازيلي قاد الصقور أمس الجمعة، للفوز أمام الجيل بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ13 من دوري الدرجة الثانية السعودي.

وشهدت المباراة تسجيل بيتروس أولى أهدافه مع الصقور منذ الانضمام له في الصيف الماضي، من ضربة جزاء.

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وعقب المباراة، ظهر لاعب النصر السابق ليستفز لاعبي الجيل، إذ ردد ساخرًا: "يالا لبرا يالا".

جدير بالذكر أن الصقور يتصدر مجموعته في دوري الدرجة الثانية برصيد 33 نقطة، واقترب من الصعود لدوري يلو للدرجة الأولى، فيما تجمد رصيد الجيل عند 20 نقطة في المركز السابع.