مستغلًا كريستيانو رونالدو .. الهلال يسخر من النصر بـ"النكتة والأنين الأزلي"

سخرية قوية من الهلال ضد النصر..

سخر نادي الهلال، من غريمه الأزلي النصر؛ بعد الفوز عليه في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء يوم الإثنين.

الهلال فاز (2-1) على النصر؛ ليضرب موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في المشهد الختامي من كأس السوبر، مساء يوم 11 أبريل 2024.

ونشر الزعيم الهلالي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية في منصة "إكس"؛ معلقًا عليه: "هذه هي النكتة".

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الفيديو تضمن مجموعة من الرسوم المتحركة، التي تضحك ساخرة من نتائج الهلال ضد النصر، والتي وصلت بعضها إلى الفوز بخماسية.

ولم يكتفِ الهلال بذلك؛ حيث نشر مجموعة من التغريدات الساخرة الأخرى، عبر حسابه باللغة العربية هذه المرة؛ مثل: "عليك أن تفرح.. خسارة بنتيجة معتادة"، و"مهما حاولت.. النهايات دائمًا متشابهة".

أيضًا.. حرص نادي الهلال، على الرد على تغريدة سابقة لنادي النصر؛ بالقول: "نحن نعلم.. هم يعلمون.. أن أنينهم أزلي، كل ما في الأمر أن العالم كله أصبح يعلم".

وكان النصر قد كتب عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد إحدى مباريات الفريق: "نحن نعلم.. هم يعلمون.. والعالم كله أصبح يعلم، كل هذا لأنه فقط اختار هذا الشعار".