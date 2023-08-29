مستغلًا كريستيانو رونالدو والنصر .. فريق إسباني يسخر من الشباب بطريقة قاسية!

سخرية قاسية ضد الشباب على هامش ديربي النصر

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تعرض نادي الشباب، لـ"سخرية قاسية" على هامش ديربي الرياض الكبير أمام النصر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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النصر يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الشباب "الخامس عشر".

ونشر نادي قادش الإسباني عبر حسابه الرسمي باللغة العربية في منصة "إكس"، صورة تجمع حارسه الأرجنتيني كونان ليديسما، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

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ويظهر كونان في الصورة الساخرة؛ وهو يقول لرونالدو: "لا تقسو على الشباب.. ليس لديهم صفقات"؛ في إشارة إلى فشل قلعة الليوث، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والفوارق الشاسعة مع النصر، في الديربي.

وعلق النادي الإسباني على الصورة؛ قائلًا: "شوية شوية عليهم يا شريك"؛ في طلب ساخر للنصر، بعدم الفوز بنتيجة كبيرة على الشباب.

جدير بالذكر أن نادي النصر، وقع شراكة مع نظيره قادش، على هامش المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، العام الماضي.

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