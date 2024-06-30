مستغلًا انشغال ميسي وسواريز بكوبا أمريكا .. جوردي ألبا يتألق ويقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل

ألبا تألق بشكل لافت ضد ناشفيل

استغل النجم الإسباني جوردي ألبا انشغال زميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز ببطولة كوبا أمريكا، وقاد فريقه إنتر ميامي للفوز على ناشفيل ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وحقق إنتر ميامي الفوز على ناشفيل بهدفين مقابل هدف واحد، ليواصل الفريق انتصاراته دون ميسي وسواريز، ليتشبث بصدارة الدوري برصيد 44 نقطة.

تقدم إنتر بهدف الأول عن طريق لاعبه الشاب إيان فراي بالدقيقة 40 من زمن المباراة، حيث لعب رأسية متقنة بعد عرضية زميله يوليان جرسل.

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وأطلق جوردي ألبا تسديد صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك ناشفيل بالدقيقة 44 من زمن المباراة، قبل أن يقلص هاني مختار لاعب ناشفيل النتيجة بالدقيقة 73 لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميامي بهدفين لهدف.

وحصل جوردي ألبا على جائزة أفضل لاعب في مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل، بعد الهدف الرائع الذي تم وصفه "بالهدف الأيقوني".