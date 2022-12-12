مستعينًا بإعلان بيتزا هت .. دعوة لإقالة ساوثجيت من تدريب إنجلترا!

ماضي ساوثجيت يهاجمه!

دعا جوي بارتون المدير الفني لنادي بريستول روفرز النشط في الدرجة الثالثة الإنجليزية جاريث ساوثجيت إلى ترك منصبه كمدير فني لمنتخب إنجلترا، مدعيا أن الاتحاد الإنجليزي يجب أن يتوقف عن مكافأة الفشل.

المدرب البالغ من العمر 52 عامًا يدرب منتخب إنجلترا منذ عام 2016، بعد أن تولى المسؤولية من سام ألاردايس عندما استقال مدرب بولتون ووست هام السابق بعد مباراة واحدة فقط، وقاد ساوثجيت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 ، ونهائي يورو 2020 ، وربع نهائي مونديال 2022 في قطر.

وقوبل خروج إنجلترا من ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا يون السبت الماضي بالفخر، مع وجود إجماع عام من المشجعين على بقاء ساوثجيت في منصبه، ومع ذلك انتقد بارتون المعروف بآرائه المثيرة للجدل، المدير الفني للأسود الثلاثة واعتقد أن الوقت قد حان لترك منصبه.

وغرد مدرب بريستول روفرز: "لا أصدق أن ساوثجيت لم يستقيل بعد كان يجب أن نحصد بطولتي كأس عالم وبطولة أمم أوروبا التى لعبت على أرضنا".

وأضاف موجهًا حديثه للاتحاد الإنجليزي: "توقف عن مكافأة الفشل، حان الوقت لتوظيف شخص يمكنه الفوز".

وأتم: "إعلان بيتزا هت منذ سنوات قال كفى".

الإعلان المشهور الذي يشير إليه بارتون هو عندما أضاع ساوثجيت ركلة الجزاء الحاسمة لإنجلترا في نصف نهائي يورو 1996.

ظهر في إعلان بيتزا هت مع ستيوارت بيرس وكريس وادل - اللذان أهدرا ركلات الترجيح حيث خسرت إنجلترا أيضًا في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا الغربية في كأس العالم 1990.

في المقطع الإعلاني جلس ساوثجيت مع كيس ورقي على رأسه وسخر منه وادل وبيرس لإهداره ركلة الجزاء، ثم تناول شريحة من البيتزا وأزال الكيس الورقي، قائلاً للاثنين الآخرين: "شكرًا جزيلاً يا رفاق، أشعر بتحسن كبير الآن" فيما يتعلق بتجاوز حزنه الجزائي.