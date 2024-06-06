مستعيناً بزيدان وماتيراتسي .. وزير إيطالي سابق يروج لحملته ضد أوروبا!

السياسي الإيطالي يُواصل إثارته للجدل

لم يُفوت السياسي الإيطالي ماتيو سالفيني فرصة إقامة بطولة أمم أوروبا 2024 دون استخدامها لخدمة أفكاره السياسية المتعلقة بمعاداته للاتحاد الأوروبي.

سالفيني الذي شغل سابقًا منصب وزير الداخلية الإيطالي عاد بالزمن إلى كأس العالم 2006 وحادثة زين الدين زيدان نجم فرنسا مع المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتسي الشهيرة، حيث اعتدى الأول على الثاني دون كرة وغادر الملعب مطرودًا ليخسر منتخب بلاده النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.

سالفيني نشر صورة تجمع حادثة زيدان وماتيراتسي وتتويج إيطاليا بكأس العالم 1982 حين حمل دينو زوف الكأس، وكتب معلقًا "لإيطاليا أكثر وأوروبا أقل .. اختار لا ليجا".

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لا ليجا هو حزب الرابطة الإيطالي وقد تأسس عام 2017 ويقع مقره في ميلانو ويرأسه سالفيني، وقد اختار الترويج له من خلال كرة القدم واستعداد المنتخب الوطني للمشاركة في يورو 2024.

يُشار إلى أن سالفيني عارض عام 2019 إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية بين ميلان ويوفنتوس، وذلك بسبب القيود المفروضة ضد النساء على حد وصفه.