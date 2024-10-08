رحلة البرازيل تؤجل الحسم في موقف ميليتاو

ضربت لعنة الإصابات صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، واستغل الفريق فترة التوقف الدولي الحالية لعلاج لاعبي الفريقين المصابين.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كيليان مبابي بدأ في استعادة لياقته، وسيقوم خلال فترة التوقف الدولي الحالية لمدة أسبوعين بعمل متواصل في فالديبيباس (مدينة ريال مدريد الرياضية)، حيث يتدرب الفرنسي بعيدًا عن بقية زملائه.

وأشارت إلى أن الخماسي فينيسيوس جونيور، آندري لونين، دافيد ألابا، تيبو كورتوا وبراهيم دياز، أجروا عمليات التعافي في الصالة الرياضية، تحت إشراف أخصائي التعافي والعلاج الطبيعي.

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وأكدت أن الثلاثي فينيسيوس، لونين وكورتوا، سيكون جاهزًا للعودة إلى العمل في 19 أكتوبر المقبل، حيث يمكنهم المشاركة في مباراة سيلتا فيجو المقبلة، لكن الخبر السيئ يتعلق بالمدافع دافيد ألابا الذي لن يعود للتدريبات قبل شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت "آس"، أن البرازيلي إيدير ميليتاو لم يكن حاضرًا في تدريبات ريال مدريد، حيث سافر إلى بلاده من أجل الخضوع لفحص طبي من قبل الجهاز الفني، وبعد التأكد من عدم قدرته على اللعب، عاد إلى مدريد.

ونوهت، إلى أن هذه الرحلة ذهابًا وإيابًا استغرقت 24 ساعة كاملة، مما تسبب في إرهاق المدافع البرازيلي، لذلك حصل على راحة من التدريبات، ومن ثم سيخضع لفحص طبي جديد في مدريد للوقوف على موعد عودته.

وفيما يتعلق بالظهير الأيمن داني كارباخال، لم يتحدد بعد الموعد النهائي لخضوعه لعملية جراحية، حيث ينتظرون أن يهدأ الالتهاب الشديد في موضع الإصابة، قبل أن يتمكن من إجراء عملية جراحية له.

ومن المتوقع أن تتراوح فترة غياب كارباخال، عقب خضوعه للعملية الجراحية، ما بين 8 و10 أشهر، رغم أن ريال مدريد يفترض أنه سيحتاج إلى عام للعب مرة أخرى.