مستشار فيورنتينا يوضح سبب موافقة ريبيري على عرض الفريق

عرض الفيولا لم يكن الأعلى ولكن ريبيري وافق عليه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح جو بارون، المستشار الخاص بنادي فيورنتينا سبب اختيار الفرنسي فرانك ريبيري للانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانضم لاعب بايرين ميونيخ الألماني السابق، إلى فيورنتينا صباح اليوم، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى موسمين.

وقال بارون في تصريحات تلفزيونية: " ريبيري يتدرب الآن، وهو متحمس للغاية، إنها لحظة مهمة للغاية بالنسبة لفريقنا".

وواصل: "لقد رأينا الجمهور يحتفل به بطريقة ضخمة، أتمنى وجودها أيضاً غداً في الاستاد عند تقديمه".

وأكمل: " ريبيري اختار فلورنسا بكل سهولة، إنها مدينة الفن والحب، كما أنه يتحدث الإيطالية وزجته تحب المدينة، لقد تم عرض عليه الكثير من المال في أماكن أخرى ولكنه اختار فيورنتينا".

جدير بالذكر أنه كانت هناك منافسة شرسة، بين أندية عديدة للحصول على توقيع ريبيري بعد نهاية عقده مع الفريق البافاري، من أندية من روسيا والسعودية.