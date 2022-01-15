مستر إكس .. برشلونة يثير الغموض حول هوية مهاجمه الجديد

كشفت تقارير صحفية عن مواصلة نادي برشلونة العمل لتعزيز خط الهجوم، قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

النادي الكتالوني ومنذ بداية يناير يبدو أنه عاقد العزم لتعويض ما حدث في الصيف، وبدأ الأمر بتسجيل داني ألفيش والتعاقد مع فيران توريس.

وظهرت العديد من الأنباء التي ربطت برشلونة بأسماء بعض المهاجمين، وكان على رأسهم ألفارو موراتا وإرلينج هالاند.

ما هي خطة برشلونة الحالية؟

وفقًا لما ورد عن برنامج 'Onze' الإسباني، فإن برشلونة وضع أولويته في الوقت الحالي، البحث عن لاعب "منخفض المستوى" من أجل تعزيز خط الهجوم.

وكانت قد شهدت الأسابيع الماضية ارتباط اسم ألفارو موراتا بالـ "البلوجرانا"، لكن قبل أيام أشارت بعض التقارير على أن إدارة برشلونة استقرت على إغلاق صفحة صفقة مدافع يوفنتوس، وذلك لرفضهم الاستثمار في لاعب ليس "الخطة أ" بالنسبة للنادي حاليًا.

ماذا حدث مع هالاند؟

يعد برشلونة أحد أبرز الأندية المهتمة بخدمات هالاند، حيث تشير التقارير إلى أن هناك صراعًا بين النادي الكتالوني وريال مدريد على التعاقد مع النجم النرويجي الدولي.

برنامج 'Onze' أكد أن عملية بحث برشلونة عن مهاجم لن تمنع استمرار محاولات النادي الكتالوني لجلب هالاند في الصيف في ظل وجود توترات في العلاقة بينه وبين بوروسيا دورتموند في الوقت الحالي.

ويمتد عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024، وتؤكد العديد من التقارير الصحفية وجود شرط جزائي في عقده يتم تفعيله بداية من صيف 2022 تصل قيمته إلى 75 مليون يورو.

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