"مستحقة" .. إرنستو فالفيردي يعلق على أهازيج جمهور بيلباو ضد برشلونة!

مدرب برشلونة السابق يدافع عن النادي الكتالوني..

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي أتلتيك بيلباو على الأهازيج التي غنتها جماهير فريقه خلال مواجهة برشلونة على ملعب مونتجويك، والتي أقيمت لحساب الجولة العاشرة في منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

برشلونة حقق فوزًا متأخرًا على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، لينجح النادي الكتالوني في تقليص فارق النقاط مع ريال مدريد وجيرونا صاحبي المركزين الأول والثاني إلى نقطة واحدة فقط.

فالفيردي، وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أكد على استحقاق برشلونة للفوز، وعلق على أهازيج جماهير أتلتيك بيلباو التي خرجت للسخرية من النادي الكتالوني وقضية نيجريرا، المتهم فيها برشلونة بتقديم رشاوى إلى النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فالفيردي خلال التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية تعليقًا على تلك الأهازيج: "كل ما فاز به برشلونة في السنوات الأخيرة جاء لأنه كان الفريق الأفضل، وعندما فاز ريال مدريد كان ذلك لنفس السبب أيضًا".

وتطرق مدرب برشلونة السابق للحديث عن المباراة قائلًا: "لقد كانت المباراة بين أيدينا، وفي بعض الأحيان خلال الشوط الأول كان واضحًا أننا كنا نؤذيهم ونصل إلى مناطقهم بشكل جيد".

واختتم فالفيردي: "لكن في لحظة الهدف، كنا نفتقد إلى بعض القوة، لكننا واصلنا الضغط، لكن للأسف لم نتمكن من التعديل".

يذكر أن خسارة أتلتيك بيلباو جمدت رصيد الفريق الباسكي عند 17 نقطة، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.