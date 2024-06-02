"مستحقاتي كاملة وإلا" .. لاعب الاتحاد يرفض مخطط ناديه للاستغناء عنه

طعنة في ظهر الاتحاد تعرقل الإعلان عن ثلاث صفقات..

يسعى نادي الاتحاد السعودي لكل الطرق لإنهاء صفقة شراء الثلاثي أحمد الغامدي، سعد الموسى وحامد الغامدي من نادي الاتفاق إلا أن هناك عقبة تحول دون ذلك حتى الآن.

الثلاثي قضى فترة ما بعد الميركاتو الشتوي الماضي معارًا من النواخذة للعميد وحتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء، بشرط تفعيله قبل 31 من مايو الماضي، وهي الخطوة التي اتخذتها إدارة النادي بالفعل وفقًا لما أكدته صحيفة "عكاظ".

لكن المشكلة التي كشفت عنها الصحيفة فجرها اللاعب مدالله العليان، إذ أوضحت أن تأخر إعلان شراء الثلاثي يأتي لرفض الأول الدخول ضمن الصفقة الثلاثية، لتقليل المقابل المادي الذي سيدفعه الاتحاد.

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وأشارت "عكاظ" إلى أن العليان يريد توقيع مخالصة مالية مع العميد، واستلام كافة مستحقاته الماضية ومن ثم التوقيع للاتفاق في صفقة انتقال حر.

عقد مدالله مع النمور يمتد لنهاية الموسم المقبل بعدما انضم لهم في شتاء 2022 قادمًا من الهلال، ليشارك معهم في 67 مباراة خلال تلك الفترة صانعًا ثلاثة أهداف.

وعلى جانب آخر، كشفت الصحيفة على أن مسؤولي النواخذة قرروا عدم تجديد إعارة الجناح عبدالله العبود؛ لاعب الاتحاد، بناءً على رغبة الجهازين الفني والإداري.

وكان العبود قد انضم للاتفاق في شتاء 2024 بعد دخوله في عدة أزمات مع الجهاز الفني، لأسباب انضباطية.