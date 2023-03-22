مستجدات في قضية برشلونة.. الاتحاد الكتالوني تدخل لحماية البلوجرانا من تهديدات نيجريرا

جول العربي
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Joan Laporta Barcelona 2022-23Getty Images
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

قضية نيجريرا وبرشلونة لا تنتهي!

تدخل الاتحاد الكتالوني، لحل الأزمة بين برشلونة ونائب رئيس لجنة التحكيم السابق، بعدما قام الأخير بتهديد البلوجرانا.

وتعاون برشلونة مع نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، من أجل نصائح فنية للفريق، والذي اتهمت به البلوجرانا بدفع الأموال مقابل تعاون الحكام في مباريات الفريق.

ووفقًا لصحيفة El Confidencial، بدأ الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، في دفع رواتب نيجريرا، وذلك بعد أن هدد بالكشف عن مخالفات المزعومة من قبل النادي الكتالوني.

وكشفت الصحيفة أن الاتحاد الكتالوني، بدأ دعم نفس الخدمات "الاستشارية التقنية" من نيجريرا، في الوقت الذي قطع فيه علاقته مع برشلونة، في يونيو 2018، دون إشعار مسبق، لحماية البلوجرانا.

مع محاولة نادي برشلونة خصم ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات بشكل غير منتظم، على الفواتير الصادرة عن شركات نيجريرا.

جدير بالذكر أن حكام الدرجة الأولى الإسبانية، هم أول من تلقوا الأموال التي دفعها برشلونة، من شركات نيجريرا.

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