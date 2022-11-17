مستثمر وسفير منتجات .. بيل يصبح شريكًا في مصنع خمور!

جاريث بيل يصبح مستثمرًا في مصنع خمور شهير في ويلز.

دخل جاريث بيل نجم منتخب ويلز في شراكة جديدة مع شركة خمور كبرى في بلاده، قبل أيام على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022.

بيل انضم إلى قائمة المساهمين في الأعمال التجارية للشركة، بالإضافة إلى أنه سيكون سفيرًا عالميًا لمنتجاتها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات إعلامية عن انضمام بيل: "الأمر سيكون مزيجًا بين علامتين تجاريتين عالميتين في ويلز، بيل هو سفير دولة ويلز في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "كما تشتهر شركتنا بشراب الشعير المنفرد الحائز على جوائز عالمية وغيرها من المشروبات الروحية التي يتم توزيعها في أكثر من 50 دولة".

من جانبه قال بيل عن تلك الشراكة: "يعلم الجميع مدى فخري لكوني ويلزي، ولذا فإنه لشرف كبير أن أكون قادرًا على الاستثمار في مثل هذه العلامة التجارية الويلزية الرائعة وأن أصبح سفيراً لها، لقد أعادت الشركة إحياء إنتاج الويسكي في ويلز وأصبح قصة نجاح دولية بسبب الشغف بالمنتج والالتزام بالجودة، سيكون مرضيًا أن أكون قادرًا على لعب دوري في نجاحهم المستمر".