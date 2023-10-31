مستبعدًا بيلينجهام .. ميسي يختار نجم برشلونة ضمن الرباعي الأقرب للكرة الذهبية!

اختار لاعب آخر من ريال مدريد

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرباعي الأقرب للحصول على الكرة الذهبية في المستقبل، مستبعدًا جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.

على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية سيطر ميسي مع كريستيانو رونالدو على الجائزة في أغلب الفترات، وحقق صاحب الـ36 سنة رقمًا قياسيًا بالحصول عليها للمرة الثامنة في مسيرته.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"على مدى بضع سنوات رأينا لاعبين يمكنهم الفوز بها، من الممكن أن تكون المنافسة شديدة في السنوات المقبلة مع لاعبين مثل إرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور".

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وأضاف:"هناك الكثير من اللاعبين الشباب الذين سيقاتلون من أجل الكرة الذهبية أيضًا، منهم لامين يامال الذي لا يزال صغيرًا جدًا ولكنه لعب بشكل جيد مع برشلونة وأصبح لاعبًا مهمًا".

ويستبعد بذلك ميسي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد المتألق، والذي أصبح حديث أوروبا بأكملها الفترة الأخيرة، بعد تسجيله 13 هدفًا في 13 مباراة مع ريال هذا الموسم منهم ثنائية في شباك برشلونة بالكلاسيكو الأخير يوم السبت الماضي بالدوري الإسباني.