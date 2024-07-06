مساعد ناجلسمان يقتحم غرفة حكم مباراة إسبانيا ويهينه بعد وداع اليورو

حالة من التوتر بسبب ركلة جزاء غير محتسبة

حالة من الجدل العنيف تشهدها ألمانيا، بسبب القرارات التحكيمية للحكم أنتوني تايلور، خلال مباراة ربع نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا.

منتخب المانشافت ودع البطولة المقامة على أراضيه، أمس، الجمعة، بالخسارة بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 قبل أن يسجل ميكيل ميرينو هدف الفوز للإسبان في الشوط الإضافي الثاني.

وشهدت المباراة حالة من الجدل بسبب عدم احتساب تايلور لركلة جزاء لصالح ألمانيا في اللحظات الحاسمة من المواجهة، وهي اللقطة التي كانت ستؤثر كثيرًا على النتيجة النهائية.

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صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت إن ساندرو فاجنر مساعد يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، ظهر في حالة غضب شديدة بعد انتهاء اللقاء، وذهب إلى غرفة الملابس الخاصة بتايلور من أجل إهانته.

وبحسب ما ورد من شهود عيان، اقتحم فاجنر المعروف بطريقته الحادة في الحديث غرفة تبديل الملابس الخاصة بالطاقم التحكيمي، وقام بإهانة الحكم الإنجليزي بصوت عالٍ للغاية، بسبب بعض قراراته خلال المباراة وأبرزها ركلة الجزاء.

يذكر أن فاجنر سبق له اللعب لبايرن ميونخ وفيردر بريمن وهيرتا برلين وهوفنهايم وبعض الأندية الأخرى، قبل أن يعتزل في عام 2020، ليتجه إلى مهنة التدريب ويصبح مساعدًا لناجلسمان في سبتمبر 2023.