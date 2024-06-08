مساعد وليس لاعبًا .. مواجهة اليونان تكشف الدور الحقيقي لنجم ألمانيا مع ناجلسمان!

تقرير ألماني يكشف السر

رغم تقلص دوره مع بايرن ميونخ، إلا أن توماس مولر ظهر ضمن قائمة ألمانيا المستدعاة للمشاركة في يورو 2024، ولكن ما هو دوره الحقيقي مع المانشافت؟

مولر ظهر كبديل غير مستخدم في مواجهة ألمانيا الودية مع اليونان، أمس، الجمعة، والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الثنائية باسكال جروس وكاي هافيرتس، في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في اليورو.

صحيفة "بيلد" الألمانية سلطت الضوء على دور مولر مع المانشافت، وذلك بعدما شوهد ناجلسمان وهو يستشيره كمساعد له في العديد من الأمور الفنية خلال أحداث المباراة.

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وأشارت إلى أن مباراة اليونان أظهرت الدور الحقيقي الذي قد يلعبه مولر مع الفريق في اليورو بمساعدة ناجلسمان في المناقشات وتبادل الأفكار، مع إمكانية الاستعانة به في الملعب إذا لزم الأمر.

جدير بالذكر أن ألمانيا التي تخوض البطولة على أراضيها، تقع في المجموعة الأولى مع اسكتلندا والمجر وسويسرا.