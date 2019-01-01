مساعد كلوب يطمئن جماهير ليفربول على إصابة صلاح وفان دايك قبل مواجهة آرسنال

المدرب المساعد لليفربول يطمئن جمهور فريقه على إصابة نجم الفريق محمد صلاح

يرى بيب لينديرز، المدرب المساعد لفريق ليفربول، أن قوة الشباب هي أحد أهم نقاط قوة الريدز في الفترة الأخيرة.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال لينديرز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نريد أن نهاجم في تلك البطولة ونحقق فيها نتائج إيجابية، تفصلنا مباراة واحدة عن دور الثمانية من المهم أن نظهر هويتنا في اللعب".

وواصل: "في ليفربول الأمر يتعلق بالثالوث المقدس، الجمهور والمدير الفني والفريق، الجميع عليهم التكاتف تحت فكرة واحدة".

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وتابع: "إن كان لديك هيندرسون وميلنر هم قادة فريقك، فلن تضطر إلى توجيه اللاعبين".

وحول إصابات الفريق قال مساعد المدرب: " ماتيب لا تزال ركبتيه غير مكتملتين الشفاء، إنه بحاجة إلى بعض الوقت حتى يستقر".

وأكمل: "أما بالنسبة لشاكيري، فلن يعود إلا بعد فترة التوقف الدولي، إنه أمر خطير للغاية لذلك نريد منحه بعض الوقت كي يعود في حالة جيدة، وكذلك فان دايك فإن حالته جيدة".

وحول إصابة صلاح قال لينديرز: "خروجه كان إجراء احترازي، لأنه شعر ببعض التعب في كاحله في نهاية المباراة أمام توتنهام، ولكنه بخير".

وتحدث عن حراسة عرين فريقه وقال: "أليسون هو الحارس الأول بالنسبة لنا، ويأتي بعده أدريان الذي قام بعمل لا يصدق، وكيليهير هو من بدأ هذه البطولة، وسيحرس فريقنا غداً".

وأتم تصريحاته قائلاً: "واحدة من نقاط القوة في هذا الفريق، هي قوة الشباب، نحن لدينا مزيج بين الخبرة والشباب والحيوية".