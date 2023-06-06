مساعد كرويف ينصح ليونيل ميسي بعدم العودة إلى برشلونة

نصائح كتالونية لليونيل ميسي بعدم العودة إلى برشلونة

لا يعتقد كارليس ريشاك، لاعب ومدرب برشلونة السابق، أن عودة قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، في هذا التوقيت ستكون موفقة.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الحالي مع إعلان ناديه عدم تجديد تعاقده، ويبرز اسم برشلونة من بين أبرز المرشحين لإعادة ليو إلى صفوفه بعدما ترك الفريق قبل عامين بسبب أزمة النادي الاقتصادية وعدم قدرته على تجديد عقده.

وكتب كارليس مقالًا في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، قال فيه: "كمشجع لبرشلونة مدى الحياة أقول لو كنت مكان ميسي لما عدت إلى برشلونة الآن. أعرف أن القرار صعب لأنه عاطفي في مكان يشعر وكأنه بيته منذ وصوله برشلونة طفلًا، من قلوبنا نريد جميعًا عودته".

وواصل اللاعب السابق لبرشلونة والذي كان مساعدًا ليوهان كرويف "لكن بتحليل عقلاني ومنطقي فهو يخاطر بكثير من الأمور فالجمهور الذي يصفق له دائمًا قد يطلق صافرات استهجان ضده لأن كرة القدم ليس لديها ذاكرة، ولأنك ميسي ستُجبر على توقعات غير إنسانية وغير متوقعة. لو عاد ميسي فلن يكون من أجل المال لأن ما يعرض عليه من السعودية لا يمكنه مضاهاته بما سيدفعونه له هنا".

وعاد نجم برشلونة السابق وانتقد الإدارة بسبب رغبتها في عودة ميسي لأسباب اقتصادية "لا أتفهم الأسباب الاقتصادية لعودته والتي كانت سببًا في رحيله قبل عامين. من القول إننا لن نقدر على الدفع له إلى وجوده سيجلب لنا الموارد ويزيدها".