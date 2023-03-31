مساعد جوارديولا أقوى المرشحين لتدريب منتخب السعودية

هل يصبح مساعد جوارديولا مدربًا للمنتخب السعودي؟

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بدأ اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، في التحرك الفعلي، من أجل التعاقد مع مدرب جديد لخلافة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

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رينارد قدم استقالته لاتحاد الكرة السعودي، مفضلًا عدم استكمال عقده الذي ينتهي في 2027، وذلك قبل أشهر قليلة من كأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر، ليتم الموافقة عليها.

وأشارت صحيفة "As" الإسبانية، إلى أن المدرب الإسباني دومينيك تورنت صاحب الـ60 عامًا، أصبح من أقوى المرشحين لتدريب منتخب السعودية وخلافة هيرفي رينارد.

وأضافت الصحيفة أن تورنت عقد بالفعل جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة السعودي، حيث يرون أنه سيكون المناسب من أجل مواصلة تطوير أداء الأخضر خلال المرحلة المقبلة، للوصول إلى كأس العالم 2026.

تورنت بدأ مسيرته رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في نادي برشلونة الإسباني كمدرب مساعد، ثم استمر معه في بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يتولى تدريب نيويورك سيتي الأمريكي وفلامنجو البرازيلي ثم جلطة سراي التركي.

Shahid