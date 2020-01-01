مساعد جوارديولا السابق: ميسي سيأخذ دور تشافي

كيف سيكون ميسي هو خليفة تشافي في برشلونة؟

قال دومينيك تورينت المساعد السابق لبيب جوارديولا إن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الحالي سيأخذ أدوار تشافي في الملعب في غضون سنوات قليلة.

وكان ميسي قد لعب في العديد من المراكز خلال السنوات الأخيرة والتي تعاقب فيها العديد من المدربين على تدريب الفريق الكتالوني باستراتيجيات مختلفة.

وحول ذلك، قال تورينت في تصريحات للموندو ديبورتيفو إن ليونيل ميسي سيتخذ خطواته نحو اللعب في عمق الملعب بصورة أكبر مع التأخر لخطوات للخلف ليصبح بأدوار مشابهة لتشافي هيرنانديز.

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وأضاف: "خلال سنوات سيتراجع ميسي إلى الوراء ويصبح أبعد عن المرمى، ذلك بالطبع إذا أراد ذلك كما حدث في السنوات الماضية وابتعد عن المرمى وبات يلعب أدوارًا أخرى"

وتابع: "بالنسبة لي أرى ميسي أسطورة لن تتكرر في كرة القدم، لا أعتقد أنه يمكنني رؤية لاعب مثله يقوم بهذه الأشياء التي يقوم بها بهذا السحر وتلك الكفاءة"

وأردف: "أن ترى لاعب بهذه الإمكانيات التي لا تتكرر ويلعب باستمرارية لمدة 15 عامًا لا ينخفض فيها مستواه فهذا شيء إعجازي بالفعل"

وأكمل: "ميسي يشبه تشافي في كونه لا يفقد الكرة بسهولة وكذلك هو يصنع الأهداف ويعطي التمريرات الحاسمة بكفاءة عالية، إذا لعب في مركز تشافي سيكون ذلك ملائمًا لعامل السن حيث لن يركض كثيرًا"

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يذكر أن ليونيل ميسي في طريقه الآن لإتمام عامه الثالث والثلاثين، وقد صرح في بداية الموسم الحالي بأن الجسد لا يرحم وأن الأمور تزداد صعوبة بدنيًا بمرور الوقت.